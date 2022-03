Belgisk kongepar lader flygtninge bo i to af deres bygninger

Philippe er 61 år og har været konge af Belgien siden juli 2013. Hans hustru, dronning Mathilde, er 49 år. Sammen har de fire børn, der er født mellem 2001 og 2008.

Det er ifølge VRT ikke første gang, at parret slår dørene op til kongelige bygninger for at give husly til folk i nød.

Sidste år væltede der voldsomme regnmængder ned over blandt andet dele af Belgien, og særligt området Vallonien i landet blev hårdt ramt.

Det førte til, at den Kongelige Fond gav tag over hovedet til tre familier.

Også det danske kongehus har vist støtte til Ukraine, efter at landet blev invaderet af Rusland i slutningen af februar.

Eksempelvis har kronprins Frederik lagt vejen forbi den ukrainske ambassade i København med sine to yngste børn, tvillingerne Vincent og Josephine, for at lægge blomster.