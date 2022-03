Scholz beder Putin indgå våbenhvile og fortsætte forhandlinger

Putin understregede over for forbundskansleren, at de russiske styrker ”gør deres bedste” for at redde civile - også gennem humanitære korridorer. De russiske talsmænd fremhævede, at over 43.000 indbyggere blev evakueret fra den sydøstlige havneby Mariupol torsdag.

Putin skal senere fredag også tale i telefon med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.