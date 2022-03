Italien ophæver nødretstilstand og lemper coronarestriktioner

Passet er lige nu et krav for at få adgang til eksempelvis hoteller og butikker samt den offentlige transport.

Derudover afskaffes adgangsrestriktioner for besøgende til offentlige arrangementer, biografer, teatre, sportsstadioner, udstillinger og museer. Det vil således være tilladt for disse steder at lukke lige så mange mennesker ind som før coronakrisen.

Kravet om at fremvise vaccinebevis vil dog fortsat gælde for restauranter, idrætshaller, diskoteker og indendørs kulturinstitutioner frem til 1. maj, hvor det grønne pas helt afskaffes.