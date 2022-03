Parlamenterne i Litauen og Letland opfordrer torsdag til, at der indføres en flyveforbudszone over Ukraine for at bakke landet op i kampen mod den russiske invasion.

Også Slovenien støtter idéen, der indebærer, at visse typer fly får forbud mod at flyve hen over et bestemt område.

Det skriver nyhedsbureauet AP.