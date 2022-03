Mor og teenagesøn havde slået lejr i bombet teaters kælder

- Vi vidste, at vi blev nødt til at flygte, fordi noget frygteligt skulle til at ske.

De fik et lift af en familie på fire, der også havde fire hunde og en kat med sig. Bilen var en del af en konvoj på cirka 2000 biler, der forlod byen tirsdag.

- Vi bad om at køre med dem, da vi ikke selv havde en bil, siger hun til BBC.

Ifølge byrådet i Mariupol stod Rusland onsdag bag et luftangreb mod teateret. Det bliver kaldt for ”overlagt og kynisk” af byrådet.

Rusland afviser at have udført et angreb mod teateret.

Satellitbilleder fra Mariupol viser tilsyneladende, at der på russisk var skrevet ordet børn rundt om teateret. Det skriver BBC.

Torsdag meldes hundredvis af personer at være blevet reddet ud af ruinerne efter angrebet. Det er dog småt med oplysninger om skader, og der er ikke noget officielt tal på sårede eller dræbte.