Stoltenberg: Sverige kan hurtigt blive et NATO-land

Et eventuelt svensk medlemskab af Nato vil kunne virkeliggøres hurtigt, siger Jens Stoltenberg, Natos generalsekretær.

I et interview med Sveriges Radio henviser Stoltenberg til, at der i diskussionerne om et eventuelt svensk medlemskab af den militære alliance har været udtrykt bekymring for, at svenskerne ville være særligt sårbare i en periode mellem en eventuel ansøgning og et godkendt medlemskab.