Zelenskyj opfordrer Tyskland til at fjerne usynlig mur i Europa

Han opfordrede Berlin til støtte Ukraines kamp for at blive optaget i EU.

Han kritiserede også Tyskland for at have udskudt aflysningen af Nord Stream 2 - den stærkt omstridte naturgasrørledning fra Rusland til forbundsrepublikken.

Han sagde, at et stort antal appeller fra Ukraine om at opgive projektet, som ville gøre Tyskland afhængigt af Rusland, var blevet mødt med svar om økonomiske hensyn.

”Økonomi, økonomi, økonomi”, sagde den ukrainske præsident, som fik et stående bifald fra Forbundsdagens medlemmer før talen.

Zelenskyj sagde i en videotale til den amerikanske kongres onsdag, at ”vi har brug for jer lige nu” og ”husk Pearl Harbor”.

Den ukrainske præsident kom med appel til amerikanerne om at oprette ”en ikke-flyve zone” over Ukraine, så luftrummet er beskyttet.