Facebook fjerner misvisende opslag fra russiske ambassader

Ifølge talsmanden fra Meta, der ejer Facebook, blev opslaget fra de russiske ambassader fjernet, efter at nyhedsbureauet Reuters henvendte sig til selskabet for at spørge ind til historien.

Mindst tre personer - heriblandt et barn - blev angiveligt dræbt 9. marts, da et russisk luftangreb ramte et fødsels- og børnehospital i byen Mariupol.

Det har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, tidligere oplyst.

Rusland har flere gange ændret forklaring omkring bombeangrebet.

Landet har således både benægtet, at episoden har fundet sted, men samtidig opfordret til, at alle fakta i sagen kommer på bordet.

Ruslands forsvarsministerium har også beskyldt Ukraine for at have iscenesat episoden.