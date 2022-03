Ukraine: Rusland har bombet teater, hvor hundredvis af civile havde søgt tilflugt

Han mener ikke, at russerne kan have undgået at vide, at civile gemte sig i bygningen.

Til BBC siger byens viceborgmester, Sergej Orlov, at omkring 1000-1200 personer befandt sig i bygningen. Der er ingen oplysninger om eventuelle tab.

Endnu er angrebet ikke uafhængigt bekræftet. Ifølge Kuleba er bygningen ødelagt.

Havnebyen Mariupol, som ligger mellem separatistområdet i Donbass-regionen og Krim-halvøen, har været under belejring af russiske styrker i næsten to uger.

Den humanitære situation i den belejrede by er særdeles kritisk.