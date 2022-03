Tyskland køber produktion af coronavacciner frem til 2029

- Med disse kontrakter sikrer vi vaccineproduktion og forsyning for de kommende år og træffer forholdsregler for Tysklands borgere.

Aftalen vil betyde, at de fem producenter fastholder produktionskapacitet til hurtigt at producere vacciner, hvis der skulle komme et nyt udbrud af coronavirus.

Til gengæld modtager producenterne et årligt beløb fra staten.

De fem virksomheder er BioNTech, CureVac/GSK, Wacker/CordenPharma, Celonic og IDT.

Af dem har BioNTech udviklet deres egen coronavaccine i samarbejde med Pfizer. CureVac havde planer om samme, men udviklingen af vaccinen blev droppet i oktober sidste år.