Rådgiver i Kyiv: Ukraine har iværksat flere modoffensiver

- Dette ændrer radikalt på parternes dispositioner, tilføjer han uden at oplyse yderligere detaljer.

Ifølge de ukrainske myndigheder er en russisk offensiv mod den østlige by Kharkiv slået tilbage. Det skriver byens guvernør, Oleh Synebugov, på kommunikationsappen Telegram.

De russiske styrker skal have forsøgt at storme byen fra en forstad omkring 15 kilometer nord for Kharkiv, der er den næststørste by i det østlige Ukraine.

- Ukrainske styrker var i stand til at presse fjenden tilbage fra dens tidligere stillinger, skriver guvernøren på Telegram. Han siger, at der er tale om ”et skammeligt nederlag” for russerne.