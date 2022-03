Gidseltagningen på hospitalet sker, blot få dage efter at russiske styrker angreb et hospital for fødende i Mariupol. Ifølge Ukraine blev tre mennesker dræbt i angrebet. Blandt ofrene var en lille pige.

Generalstaben for Ukraines væbnede styrker oplyser, at russiske styrker forsøger at blokere byen fra den vestlige og østlige udkant af byen.

Mariupol ligger mellem separatistområdet i Donbass-regionen og Krim-halvøen.