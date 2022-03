Ukrainsk forhandler øjner mulige kompromiser med Rusland

Den fjerde forhandlingsrunde gik i gang mandag over en videoforbindelse. Den fortsatte tirsdag og vil altså køre videre i løbet af onsdag.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har ukrainske embedsfolk indikeret, at kampene i Ukraine kan ende tidligere end forventet.

Det skal angiveligt blandt andet skyldes, at Rusland har indset, at det bliver svært at indsætte en ny regering i Ukraine.

Derudover åbnede Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, tidligere tirsdag for et muligt kompromis i forhandlingerne. Her antydede han, at Ukraine måske vil droppe at gå efter et medlemskab af Nato.