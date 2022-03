Nato frygter, at Putin vil snyde sig til brug af kemiske våben

Udtalelserne falder på et tidspunkt, hvor der er stigende bekymring for, at Rusland vil eskalere krigen på en måde, der risikerer at involvere andre lande.

Stoltenberg kan ikke bekræfte, at Rusland skulle have krænket polsk luftrum med droner. Til gengæld er Nato tirsdag ved at undersøge en ubevæbnet drone, der er styrtet ned i Kroatien. Formålet er at se, om den har forbindelse til Rusland.

Desuden har et rumænsk kampfly ifølge Stoltenberg reageret på et objekt, der fløj ind i rumænsk luftrum. Den episode er også ved at blive undersøgt af Nato.

- Vi er ved at øge vores muligheder for at monitorere og reagere, hvis det bliver nødvendigt.

- Det er samtidig vigtigt, at vi også kommunikerer med Rusland, så vi undgår farlige situationer, siger Stoltenberg.

På pressemødet undlader Stoltenberg at svare ja eller nej til spørgsmålet om, hvorvidt Nato har kendskab til konkret hjælp fra Kina til Rusland i forbindelse med krigen i Ukraine.

Amerikanske diplomater har ifølge Financial Times oplyst, at Rusland har bedt Kina om støtte. Og styret i Beijing skulle ifølge kilderne være klar til at yde Rusland militærhjælp.

- Al militær eller anden støtte til Rusland vil være støtte til en brutal krig mod et uafhængigt land. Vi holder øje med, om Rusland får støtte, siger Jens Stoltenberg uden at svare på, om Nato har kendskab til konkret hjælp.

Stoltenberg kommer i stedet med en opfordring.

- Kina bør sammen med resten af verden fordømme Ruslands brutale invasion af Ukraine, siger Natos generalsekretær.