Ukraines præsident beder Danmark og ni andre lande om flere våben

Volodymyr Zelenskyj var med til mødet, som bliver afholdt i London, via et videolink.

- I ved, hvilken slags våben vi har brug for. Uden jeres støtte ville det være meget svært, jeg er meget taknemmelig. Men jeg vil gerne sige, at vi har brug for mere, lød bønnen fra Zelenskyj.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, er vært for mødet, og fra Danmark deltager forsvarsminister Morten Bødskov (S).

Joint Expeditionary Force med forkortelsen JEF er et forsvarssamarbejde ledet af Storbritannien med fokus på Østersøregionen og det høje nord.