Danmark ønsker hårdest mulige sanktioner mod Rusland

- Krisen vil desværre også påvirke EU-landene økonomisk. Først og fremmest via stigende energipriser. Friheden har en pris, men vi er i EU enige om at sikre, at EU-landene kan håndtere krisen bedst muligt, siger Nicolai Wammen.

Den allerstørste hammer i sanktionskuffen er et fuldstændigt stop for køb af russisk gas, olie og kul. Men det vil have omfattende konsekvenser for EU-landenes økonomi.

Og det vil ramme særligt hårdt i blandt andet Tyskland og Italien, der har nogle af EU’s største indkøb af russisk energi.