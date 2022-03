Ukrainsk toprådgiver: Krigen kan være slut i starten af maj

Udover evakueringsveje for civile ud af flere ukrainske byer er parterne ikke nået til enighed om noget.

I en video offentliggjort af flere ukrainske medier siger Arestovitsj, at det nøjagtige tidspunkt for afslutningen på krigen vil afhænge af, hvor mange ressourcer Rusland er villig til at sætte i spil.

- Jeg tror, at vi senest i maj – i begyndelsen af maj – har en fredsaftale, måske endda meget tidligere. Vi får at se. Her nævner jeg de senest mulige datoer, siger Arestovitsj.

Han siger videre, at krisen i Ukraine lige nu står over for en skillevej med to mulige udgange.