Zelenskyj har bedt parlamentet om at forlænge undtagelsestilstand

Et land kan som regel under særlige omstændigheder gå i undtagelsestilstand - for eksempel hvis det bliver invaderet af et andet land, eller hvis en anden situation kræver hastige handlinger fra myndighederne eller regeringen.

Undtagelsestilstand er ikke nødvendigvis præcis det samme i alle lande, men de fleste steder giver det regeringen og nogle gange andre myndigheder mulighed for at handle hurtigt og uden parlamentets godkendelse.

I Ukraine er det Ruslands invasion af landet, der fordrer hastig handling.