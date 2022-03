Alt går efter planen.

Sådan har budskabet fra den øverste russiske ledelse igen og igen lydt om Ruslands invasion af Ukraine - eller den »særlige militære operation«, som det hedder i Kreml-terminologi.

Så sent som mandag gentog præsident Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, at operationen forløber planmæssigt og understregede, at »alle planer fra den russiske ledelse vil blive gennemført til tiden og i deres helhed«. Vestlige efterretninger har ellers tydet på det modsatte.