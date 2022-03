Rusland: Ukrainsk missilangreb har dræbt 23 i udbryderregion

Rusland siger mandag, at et ukrainsk angreb mod udbryderregionen Donetsk har dræbt mindst 23 personer - herunder flere børn - og såret 18.

Oplysningen kommer fra Ruslands statslige undersøgelseskomité, der står for at undersøge alvorlige forbrydelser. Tidligere tirsdag meddelte Ruslands forsvarsministerium, at 20 personer var blevet dræbt.