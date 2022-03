Ukraine: Luk himlen over os før Europa får en atomkatastrofe

- Ukraine er i brand. Vi bliver nødt til at forene vores indsats. Ikke bare for at forsvare Ukraine, men for at forsvare hele Europa. Vi bliver nødt til at stoppe aggressionen, inden en atomkatastrofe sætter hele Europa i brand.

- Vi beder om, og vi kræver, at luftrummet over Ukraine bliver lukket af hensyn til millioner af ukrainere og af hensyn til Europas og verdens sikkerhed, siger Denys Sjmyhal.

Efter talen var der klapsalver fra medlemmerne af Europarådets parlamentariske samling.

- Den forsamling er ikke vant til høje klapsalver. Derfor tror jeg, at du kan tage klapsalverne som tegn på vores støtte til Ukraines regering, autoriteter og indbyggerne i jeres nu belejrede land, sagde den hollandske præsident for Europarådets parlamentariske samling, Tiny Kox.