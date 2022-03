Ukraine og Rusland har sat samtaler på pause til tirsdag

- Alle venter på nyheder. Vi kommer helt sikkert til at sige noget her til aften.

Chefforhandler Podoljak har kaldt samtalerne for ”svære”.

Rusland gik ind i Ukraine natten til torsdag den 24. marts. Siden da er flere ukrainske byer blevet udsat for bombardementer.

Desuden er over 2,8 millioner ud af Ukraines 44 millioner indbyggere flygtet ud af landet. Det oplyser FN’s flygtningeorganisation (UNHCR).

Over 1,7 millioner er flygtet til nabolandet Polen.

Ruslands krav til Ukraine under forhandlingerne lyder, at Ukraine skal stoppe militære handlinger og ændre sin forfatning til at udvise neutralitet.

Derudover skal Ukraine blandt andet anerkende Krim som russisk territorium. Rusland overtog Krim med magt i 2014.