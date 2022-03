Mindst to dræbt ved angreb på boligblok i Kyiv

Begge sider har signaleret, at der skete fremskridt ved forhandlinger i weekenden, selv om russiske soldater angreb en base nær den polske grænse.

Ved angrebet på Ukraines Internationale Center for Fredsbevarelse og Sikkerhed (IPSC) i byen Javoriv kun 25 kilometer fra Polen blev 35 dræbt og 134 andre såret.

Ruslands forsvarsministerium siger, at omkring 180 ”udenlandske lejesoldater” og et stort antal udenlandske våben blev ødelagt ved angrebet. Det er ikke lykkedes for Reuters at få uafhængige kilder til at bekræfte de tal, som oplyses fra parterne.

Tusindvis af mennesker er blevet dræbt siden 24. februar, hvor præsident Vladimir Putin indledte, hvad han kalder ”en speciel militær operation, som skal fjerne farlige nationalister og nazister” i Ruslands naboland.