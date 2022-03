100.000 børnehjemsbørn risikerer at blive efterladt i Ukraine

I Ukraine er det ifølge Red Barnets tal 1,3 procent af alle børn, der bor på en form for institution. Den andel hører til blandt de højeste i Europa.

Størstedelen af de børn er lige nu fanget i Ukraine. Og ud over at være i fare for at blive misbrugt lever de under et massivt psykisk pres, alt imens beskydninger og bombardementer foregår dagligt.

- Børnene risikerer at få varige mén og blive mærket for livet, hvis de ikke får akut hjælp til at bearbejde de voldsomme oplevelser, som mange af dem har været udsat for, siger Anne-Sophie Dybdal.