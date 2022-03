Ukrainsk forhandler er optimistisk inden nyt møde med Rusland

- Jeg tror, vi vil nå nogle konkrete resultater - bogstaveligt talt - inden for få dage, tilføjer han.

Mandag skal forhandlere fra Rusland og Ukraine mødes over en videoforbindelse for at opsummere den seneste tids fremskridt i forhandlingerne.

- Forhandlinger er altid igangværende på videokonferencer. Arbejdsgrupper er konstant i funktion. Der er et stort antal udfordringer, som kræver konstant opmærksomhed.

- Mandag den 14. marts holder vi et forhandlingsmøde for at opsummere de foreløbige resultater, skriver Podoljak på det sociale medie Twitter.