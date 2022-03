Nyindsat borgmester i ukrainske Melitopol vil sende russisk tv

Det skete, efter at byens ukrainske borgmester, Ivan Fedorov, fredag eftermiddag blev bortført af russiske soldater.

Som begrundelse for at begynde at sende russisk tv siger Galina Daniltjenko, at ”troværdig information er i underskud”, skriver CNN.

Efter tilbageholdelsen af Ivan Fedorov har anklagemyndigheden for den russiskstøttede separatistregion Luhansk oplyst, at Fedorov er anklaget for terrorrelaterede lovovertrædelser.

Ifølge Ukraines parlament skyldes bortførelsen, at Fedorov ”nægtede at samarbejde med fjenden”.