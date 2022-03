Zelenskyj: Uden et lukket luftrum kan Rusland angribe Nato

Men Nato er en forsvarsalliance, og Nato skal ikke opsøge krig med Rusland, har alliancens generalsekretær, Jens Stoltenberg, slået fast.

- Vi har gjort det klart, at vi ikke går ind i Ukraine - hverken på jorden eller i luften, sagde Stoltenberg i forrige uge efter et ekstraordinært møde for Nato-landenes udenrigsministre.

Her understregede generalsekretæren, at det ikke kommer på tale, at Nato skal lukke Ukraines luftrum for russiske kamphelikoptere og kampfly.

- Hvis vi gør det, så kan vi ende med en fuldskala-krig i flere europæiske lande. Det vil føre til uhørt lidelse, sagde Jens Stoltenberg.