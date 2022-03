Amerikansk journalist dræbt i Ukraine

Politiet har postet et foto af mandens pressekort, hvor New York Times fremstår som hans arbejdsgiver, og hvor hans navn også fremgår.

En redaktør for New York Times, Cliff Levy, skriver på Twitter, at den pågældende journalist tidligere har arbejdet for avisen - senest i 2015 - og at han ikke var på opgave for New York Times i Ukraine.

Den amerikanske regering kan ikke umiddelbart bekræfte meldingen om en dræbt amerikansk journalist i Ukraine. Men national sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan siger til Reuters, at regeringen lige nu arbejder på at få flere oplysninger.