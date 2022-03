Kampe tager til omkring Ukraines hovedstad

Alene lørdag blev omkring 20.000 mennesker evakueret fra området nordvest for Kyiv. Søndag fortsætter arbejdet med at forsøge at få civile ud af området.

Bystyret i Kyiv meddeler søndag, at det har et nødlager af mad til to uger, hvis byen skulle blive lukket inde af russiske styrker.

- Byen er forberedt i tilfælde af en blokade. De to millioner indbyggere i Kyiv, der ikke har forladt deres hjem, er ikke uden hjælp, hvis situationen bliver værre, skriver Kyivs myndigheder i en meddelelse.

I en videomeddelelse, der er postet på sociale medier sent lørdag aften, siger præsident Volodymyr Zelenskyj, at Ukraine er klar til et ”utrætteligt forsvar” af Kyiv.