Kun få har vist interesse for dansk evakueringsbus fra Ukraine

- Derfor holdes muligheden for en bus indtil videre åben, såfremt behovet måtte opstå.

Udenrigsministeriet oplyser, at ministeriet forsætter med at være i løbende dialog med de ukrainske myndigheder og andre EU-lande om for eksempel humanitære korridorer, bilkonvojer, togafgange og særlige bustransporter.

Det sker for bedst muligt at kunne vejlede danskere om, hvilke muligheder der er for at komme ud af Ukraine.

Det er frivilligt, om man vil registrere sig op danskerlisten, når man opholder sig i udlandet. Men det giver de danske myndigheder mulighed for at komme i kontakt med danskere, hvis der opstår en akut krisesituation.