Guvernør: Ni døde i angreb på stort militæranlæg nær Polen

Centret, som træner soldater til fredsbevarende opgaver, ligger cirka 25 kilometer fra grænsen til Polen.

Det er ifølge Reuters det mest vestlige angreb i Ukraine, der endnu har været under den over to uger lange krig.

Mediet skriver desuden, at det traditionelt er her, fælles øvelser med Nato foregår.

Ifølge den ukrainske forsvarsminister, Oleksij Reznikov, arbejder udenlandske militærfolk på stedet. Det er dog endnu uvist, om nogen af dem er på stedet.

Reznikov kalder den angivelig bombning for ”et terrorangreb”, skriver han på Twitter.