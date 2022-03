Guvernør: 35 døde i angreb på militærbase nær grænse til Polen

Den brand, der opstod ved angrebet, er næsten slukket. Eksperter er nu ved at undersøge stedet, meddeler guvernøren.

Centret, som træner soldater til fredsbevarende opgaver, ligger cirka 25 kilometer fra grænsen til Polen.

Det er ifølge Reuters det mest vestlige angreb i Ukraine, der endnu har været under den over to uger lange krig.

- Joe Biden og Jens Stoltenberg, forstår I, at krigen er tættere på, end I forestiller jer? Rusland står allerede ved jeres grænse, skriver Lvivs borgmester, Andriy Sadovyi, søndag i et opslag på Facebook.

- Meget snart kan denne krig miste forstavelsen russisk-ukrainsk, tilføjer han i beskeden til USA’s præsident og Natos generalsekretær.

Reuters skriver, at det ramte militærcenter tidligere har dannet ramme om fælles øvelser med Nato.