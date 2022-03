13/03/2022 KL. 07:17

Overblik: Det er der sket i Ukraine i nat

Det vestlige Ukraine er under tiltagende russisk bombardement, en by 25 km fra grænsen til Polen er ramt søndag morgen. Nogle mindre byer nord for Mariupol er ifølge Volodymyr Zelenskij nu så ødelagte, at de »ikke længere eksisterer«. Russisk udmelding om at vestlige våbenleverancer anses som legitime mål vækker bekymring.