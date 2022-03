Rusland har indsat ny borgmester i Melitopol efter bortførelse

I en erklæring på lokalt tv udtaler Daniltjenko, at hendes største opgave bliver ”at tage de nødvendige skridt for at få byen tilbage til det normale”.

Samtidig siger hun, at hun planlægger at nedsætte et udvalg til at lede byen. Og hun opfordrer indbyggerne i Melitopol til ikke at deltage i ”ekstremistiske handlinger”, skriver BBC.

Galina Daniltjenko hævder, at der stadig er mennesker i Melitopol, som forsøger at destabilisere situationen og ”fremkalde en reaktion af dårlig opførsel”.

- Jeg beder jer om ikke at give efter for disse provokationer, siger hun ifølge amerikanske CNN.