13.000 er evakueret i Ukraine lørdag - ingen fra Mariupol

Ukraine beskylder russiske styrker for at forhindre evakueringer af civile fra Mariupol, mens Rusland har sendt lignende beskyldninger den anden vej.

Tidligere lørdag anklagede den ukrainske efterretningstjeneste Rusland for at skyde mod en konvoj, der var ved at evakuere kvinder og børn fra landsbyen Peremoha i Kyiv-regionen.

Seks kvinder og et barn blev angiveligt dræbt under beskydningen.

Ifølge Ukraines efterretningstjeneste brugte de civile en korridor, som ikke på forhånd var aftalt med russerne.