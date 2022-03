Fjerde bølge af sanktioner fra EU er på vej mod Rusland

Ukraine er et europæisk land, og EU har ifølge statsministeren en ”entydig interesse i at holde Ukraine så tæt på EU som overhovedet muligt”.

Men ønsket fra Ukraine er blevet afvist.

- Det kan vi ikke imødekomme, for der er ganske store krav om at blive medlem. Men det ændrer ikke på, at vi skal gøre, hvad vi kan, for at holde Ukraine så tæt på os som overhovedet muligt, siger Mette Frederiksen.