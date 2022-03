Tre mænd skal op til 13 år i fængsel efter drab på fransk præst

Tre mænd er blevet idømt fængselsstraffe på op til 13 år efter drabet på den franske præst Jacques Hamel, som fik halsen skåret over under en messe.

Det har en fransk domstol i Paris afgjort, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

I alt var fire anklaget for at være med i en terrorgruppe og for at have hjulpet de to 19-årige gerningsmænd, Adel Kermiche og Abdel-Malik Petitjean, som begik drabet.