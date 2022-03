Østeuropæiske ledere er skuffede over EU's melding til Ukraine

Han fremhæver dog, at et flertal af EU-landene talte for, at Ukraine skal have medlemskab så snart det er muligt. Men det kan tage mange år.

Det tog Polen, som ligner Ukraine befolkningsmæssigt og også har en kommunistisk historie, ti år fra at ansøge om medlemskab i 1994 til at blive medlem i 2004. Og Polen var vel at mærke ikke involveret i en krig med Rusland, da man indgav ansøgningen.

For Ukraine venter der en stor genopbygning efter krigen, før man kan begynde at gøre sig håb om at opfylde kriterierne for at blive EU-medlem.

Estlands premierminister, Kaja Kallas, ankom efter eget udsagn træt til topmødets andendag efter den lange aften med Ukraine-diskussioner. Hun anslår dog en mere positiv tone dagen derpå: