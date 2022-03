Desperate ukrainere prøver at få fat i deres nærmeste

Det har været meget svært at kommunikere med folk i byen siden 2. marts.

I en periode på ti dage har der nærmest konstant været bombardementer i byen.

Nogle få steder er der dog et svagt telesignal, og herfra er det stadig muligt at komme i kontakt med ens nærmeste.

Den 29-årige lærer Julia flygtede 3. marts fra Mariupol.

Hun har haft held med at få kontakt til sin svigermor, som stadig er i byen og måtte tage til et nærliggende tårn for at bruge telefonen.

Ifølge Julia var det ”meget farligt at komme derhen” for hendes svigermor. Men til sidst fik svigermoren fat i Julias mand.