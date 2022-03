EU afviser Ukraines ønske om hurtigt EU-medlemskab

På forhånd havde Polen og de baltiske lande ønsket, at teksten fra topmødet indeholdt de afgørende ord om, at Ukraine har et ”perspektiv” om at blive ”EU-kandidatland”.

Det er på EU-sprog det afgørende signal om, at Ukraine reelt er på vej til at blive medlem. Men det kom ikke med i teksten fra topmødet, som blev offentliggjort klokken 03.00 natten til fredag.

Ukraine kan dog knytte et håb til, at der i teksten er en formulering om, at EU-Kommissionen hurtigt skal se på Ukraines ansøgning om at blive medlem ud fra de relevante traktater.