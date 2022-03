Derudover er det ifølge vicepremierministeren lykkedes cirka 3000 mennesker at flygte fra den lille by Isjum, som ligger nær den belejrede by Kharkiv i det østlige Ukraine.

Tidligere torsdag oplyste Ukraines indenrigsminister, Denys Monastyrskyj, på nationalt tv, at over 400.000 civile er blevet evakueret i Ukraine - de fleste fra steder med hårde kampe.