Ukraine: Over 400.000 civile er evakueret fra krigsramte byer

Hundredtusindvis af civile meldes fanget i byen, der er omringet af russiske styrker.

Nødhjælpsorganisationer siger, at Mariupol er den by, hvor der er allermest brug for nødhjælp. Borgere løber tør for mad, vand og strøm, lyder meldingen.

Forsøg på at få civile sikkert ud og nødhjælp ind er slået fejl seks dage træk. Torsdag siger myndigheder i byen, at russiske kampfly igen har bombet byen, hvor de mange tusinde civile sidder fast.

Et kritikpunkt fra Ukraine har været Ruslands forslag til de såkaldte humanitære korridorer ud af byerne. Humanitære korridorer er sikre veje for civile væk fra kampene.

Flere af de russiske forslag har handlet om, at de civile skulle føres til Rusland eller til landets allierede Hviderusland. De forslag har Ukraine pure afvist og kaldt ”umoralske”.