Ukraine: Russerne har ødelagt for 677 milliarder kroner

Han tilføjer, at vurderingen af ødelæggelserne er et skøn. Og at det blandt andet omfatter ødelæggelser af veje, broer og hospitaler.

Rådgiveren siger også, at krigen har ført til, at halvdelen af de ukrainske virksomheder er lukket. Den øvrige halvdel opererer med betydeligt nedsat kapacitet.

Han kommer også med et bud på, hvordan der kan betales for genopbygningen af den ukrainske infrastruktur.

Ifølge Ustenko kan dele af det komme fra russiske midler, som er blevet indefrosset som følge af sanktioner fra Vesten. Heriblandt midler fra den russiske centralbank.