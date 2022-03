Statsministeren afviser at flyveforbud over Ukraine bliver aktuelt

Et flyveforbud vil indebære, at Nato eller en anden part beslutter sig for at indføre og håndhæve, at der ikke må være fly i luften over Ukraine.

Luftrummet er allerede tømt for kommercielle flyvninger. Dermed vil opgaven primært bestå i at afvise og potentielt skyde militærfly - sandsynligvis russiske - ned.

Den ukrainske regering har gentagne gange bedt Nato om at indføre et sådant forbud. Det har Nato afvist. Generalsekretær Jens Stoltenberg har forklaret, at Nato ikke kommer til at rykke ind i Ukraine - hverken til lands eller i luften.