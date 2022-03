Orbán-støtte bliver Ungarns første kvindelige præsident

- Vi kender ordets magt, men kan være stille og lytte, hvis vi skal, og forsvare vores familier med mod, som er større end mænds, hvis farer truer.

- Det er takket være, at jeg er en kvinde, og ikke på trods af det, at jeg bliver en god præsident for Ungarn, sagde hun forud for afstemningen.

Ungarske præsidenter bliver valgt for embedsperioder på fem år. Selv om rollen mest er ceremoniel, har præsidenten en vis magt.

Præsidenten kan sende lovgivning, som vedkommende anser som værende imod forfatningen, tilbage til parlamentet til gennemsyn eller videre til en forfatningsdomstol.

Nováks forgænger, János Áder, som også er fra Orbáns parti, brugte dog meget sjældent den mulighed.