Ukrainere evakueres fra krigsramt by for tredje dag i træk

Der er torsdag i alt åbnet syv humanitære korridorer rundt om i Ukraine. Det oplyser den ukrainske vicepremierminister, Iryna Veresjtjuk, torsdag morgen.

Der er blandt andet åbnet en vej i den sydlige havneby Mariupol.

I alt er over to millioner personer flygtet ud af Ukraine, siden Rusland invaderede landet for to uger siden. Derudover er mange flygtet internt.