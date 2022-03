Ukraine nedtoner forventninger til møde med Rusland

Rusland går ind til torsdagens møde med uændrede krav for at standse angrebet mod Ukraine. Deriblandt at den ukrainske regering dropper forhåbninger om at tilslutte sig Nato.

Tyrkiet, der er medlem af den vestlige militæralliance Nato, håber, at mødet mellem Lavrov og Kuleba kan blive et vendepunkt i konflikten, som fredag har varet i to uger.

- Vi håber, at det vil føre til fred og stabilitet, skrev Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Cavusoglu, i et tweet tirsdag.

Mustafa Aydin, der er professor ved Kadir Has Universitet i Istanbul mener, at det er et skridt fremad at sætte Lavrov og Kuleba sammen.

- Rusland er endnu ikke tæt på at tale om fred, selv om det langsomt er ved at ændre sin holdning. Ruslands oprindeligt kompromisløse holdning er langsomt ved at give plads til en forhandlingsposition, men det er endnu ikke nok til at opnå et konkret resultat, siger Mustafa Aydin.