Ambassadør: Mindst 100 danskere i Ukraine for at kæmpe

Det er dog ulovligt at rejse fra Danmark og deltage i kamphandlinger i Syrien, uanset om det er for eller imod den militante bevægelse Islamisk Stat.

Politiets Efterretningstjeneste har tidligere oplyst, at 159 danske statsborgere er rejst til Syrien for at kæmpe.

Der er ikke tidligere sket så hurtig en mobilisering af danskere, der vil rejse til andre lande og kæmpe i en væbnet konflikt.

Det vurderer Maja Greenwood, der forsker i international sikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier, over for DR Nyheder.

- Man har været meget proaktiv i forhold til at oprette den her fremmedlegion hurtigt og lave et setup med at gå gennem ambassaderne.

- Statsministeren har meldt ud, at der ikke er noget i vejen for, at man tager afsted. Og så har man en forholdsvis klar konflikt med en klar fjende og en klar helt. Så sagen er meget enkel at indgå i, forklarer Maja Greenwood.

Hun påpeger, at der er eksempler på, at fremmedkrigere uden militærerfaring kan være en hæmsko.