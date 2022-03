Ukraine anklagere russere for at bombe hospital for fødende

Det ukrainske udenrigsministerium har lagt en video af, hvad der tilsyneladende er et meget ødelagt hospital på Twitter.

Her beskriver ministeriet, at det er et hospital for børn og fødende i Mariupol.

Videoen viser huller, hvor der skulle have været vinduer i det meget ødelagte hospital på tre etager. Der ses også store bunker af murbrokker i videoen.

Rusland har gentagne gange afvist at gå efter civile under invasionen af Ukraine. Der er imidlertid flere gange blevet fremlagt beviser på, at det modsatte er tilfældet.

Ukraine anklagede tidligere onsdag Rusland for at bryde en våbenhvile i Mariupol, hvor hundredtusindvis af civile er fanget.

Man har i dagevis forsøgt at få dem evakueret, men våbenhvilen er flere gange blevet brudt. Begge parter har anklaget den anden part for at bryde våbenhvilen og dermed forhindre evakueringen af civile.