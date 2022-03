Radioaktivt stof risikerer at slippe ud fra det lukkede atomkraftkraftværk Tjernobyl, der er blevet indtaget af russiske soldater.

Det oplyser det statslige ukrainske atomselskab Energoatom onsdag.

Årsagen er en strømafbrydelse, der blandt andet betyder, at det ikke er muligt at køle brugt atombrændsel ned. Det er ikke muligt at genetablere strømmen på grund af kampe nær kraftværket.